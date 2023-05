Star-Auflauf: Diese Promis waren beim Lakers-Spiel zu sehen!

Was für ein Publikum! Am Sonntag standen sich die Los Angeles Lakers und die Golden State Warriors in Kalifornien gegenüber: Schließlich konnte das Gastgeberteam der Lakers die Partie mit 127-97 Punkten für sich entscheiden. Neben tausenden begeisterten Sport-Fans lockte das fulminante Match rund um Basketball-Superstar LeBron James (38) auch viele hochkarätige Prominente in die Halle. Promiflash hat genau hingesehen und zeigt euch nun, wer sich alles unter die Menge mischte!

Der Schauspieler Leonardo DiCaprio (48) zeigte sich an diesem Sonntag ganz unauffällig mit schwarzer Kappe und Mundschutz, während er aufmerksam das Spiel verfolgte. Als bekennender Basketball-Fan wollte er sich dieses Sport-Ereignis ganz offensichtlich nicht entgehen lassen! Die Sängerin Adele (35) hingegen nutzte den Anlass für eine Date Night mit ihrem Partner, dem Sportagenten Rich Paul (41). Dem engen Freund des Basketball-Superstars LeBron James waren gute Plätze an diesem Tag natürlich sicher!

Komiker Kevin Hart (43) erschien in Begleitung seiner Frau Eniko Parrish in der Arena. Die beiden schienen sich angeregt zu unterhalten, während sie von der ersten Reihe aus das Spiel verfolgten. Unternehmerin und Reality-TV-Darstellerin Kim Kardashian (42) konnte sich einen ähnlich guten Platz sichern. In Jeans und weißem Tank Top zeigte sie sich an diesem Tag ungewohnt leger. Hollywood-Urgestein Dustin Hoffman (85) hatte sich ebenfalls auf den Weg in die Arena gemacht, um das große Spiel vor Ort zu erleben. Für ein wichtiges Event wie dieses verlassen die prominenten Sport-Fans offenbar gerne ihre Villen, um sich das Spektakel lieber live anzusehen. So kann so manches Sport-Ereignis auch schnell zum Promi-Sighting werden!

ZUMAPRESS.com / MEGA Adele Adkins beim Spiel der Lakers, Mai 2023

ZUMAPRESS.com / MEGA Kevin Hart beim Lakers-Spiel, Mai 2023

ZUMAPRESS.com / MEGA Kim Kardashian beim Lakers-Spiel, Mai 2023

ZUMAPRESS.com / MEGA Dustin Hoffman im Publikum beim Lakers-Spiel im Mai 2023

