Trennte sich Christine aus diesem Grund von Kevin Costner?

Steckt das etwa hinter ihrer Trennung? Vergangene Woche wurde bekannt, dass Christine Baumgartner und ihr berühmter Ehemann Kevin Costner (68) sich scheiden lassen. Nach knapp 18 Jahren Liebe wollen der Schauspieler und seine langjährige Ehefrau nun getrennte Wege gehen. Trotz fast 20 gemeinsamen Ehejahren und drei Kindern sind die Differenzen nun offenbar unüberbrückbar. Ein Tippgeber glaubt nun zu wissen, was hinter der Trennung von Kevin und Christine steckt!

Laut eines Insiders sei es für ihn keine Neuigkeit, dass die US-Amerikanerin unglücklich in ihrer Beziehung mit dem Filmstar gewesen ist. "Christine möchte, dass sie als Familie Zeit miteinander in ihrem Zuhause in Santa Barbara verbringen", berichtet die Quelle gegenüber People. Dass Kevin aufgrund seines Berufes viel unterwegs war, sei "sehr hart für sie gewesen". Der Tippgeber fügt hinzu: "Christine wollte nicht, dass er sich in das nächste Projekt wirft. Er war letztes Jahr mit dem Filmen von 'Horizon' besessen gewesen. Darüber war sie gar nicht glücklich."

Kevin soll von dem Ehe-Aus dagegen äußerst schockiert gewesen sein. Dies berichtete ein weiterer Insider gegenüber Page Six: "Er will offensichtlich die Scheidung nicht und würde sie zurücknehmen. Es ist enttäuschend, er liebt sie und er liebt seine Kinder!"

Kevin Costner und seine Frau Christine, 2022

Kevin Costner im Februar 2023

Kevin Costner im Juni 2022

