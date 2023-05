Wegen Promibeschwerden? Britney Spears' Memoiren gestoppt

Wollen andere Hollywood-Größen die Veröffentlichung verhindern? Bereits im Februar sollte ursprünglich eine Autobiografie von Britney Spears (41) auf den Markt kommen. In dieser will die "Princess of Pop" über ihre Zeit unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (70) auspacken. Viele Fans fragten sich bereits, warum die Memoiren noch nicht veröffentlicht worden sind. Jetzt wurde bekannt: Angeblich sollen Promibeschwerden der Grund dafür sein!

Wie The Sun berichtet, habe Brits Verlag Simon & Schuster von zwei Hollywood-Größen schriftliche Mitteilungen erhalten, in welchen diese ihre Beschwerden über die vorgesehene Buchveröffentlichung mitteilen. Ein Insider meint: "Britney ist in ihren Memoiren brutalst ehrlich – Viele A-Promis da draußen sind deswegen sehr nervös. Sie haben davor Angst, was Britney geschrieben hat." Bisher sei noch unklar, wer genau diese Stars sind und ob sie faktisch wissen, dass ihre Namen in dem Buch genannt werden.

Wer sich jedenfalls auch vor der Veröffentlichung des Buches fürchtet, ist der Vater der Sängerin. Ein Angestellter des 70-Jährigen schilderte laut Perez Hilton: "Jamie wird nicht zulassen, dass seine Tochter einfach über ihn schreibt, was sie will. Er wird nicht zulassen, dass sie seinen Ruf zunichtemacht!"

