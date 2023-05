Basti ist sauer auf "Bauer sucht Frau International"-Heiko!

Bei Heiko und Basti beginnt es zu kriseln! In der vergangenen Bauer sucht Frau International-Folge hatte der Pflanzenzüchter den letzten Konkurrenten des Modefotografen nach Hause geschickt. Nur mit Basti konnte er sich eine romantische Beziehung vorstellen. Doch statt eines romantischen Dates wartete auf die beiden wieder mal die Arbeit. Beim Schneiden eines Eukalyptusbaums bekamen sich die zwei dann auch noch in die Haare!

Schon vor der Gartenarbeit hatte Basti angekündigt, darauf zu achten, wie sich der Wahlspanier ihm gegenüber verhalte: "Ich lasse es auf mich zukommen, aber ich werde definitiv lauter, wenn es nicht harmonisch läuft." Zudem störte ihn, dass man bei der Tätigkeit nicht wirklich die Möglichkeit habe, sich in die Augen zu schauen. Doch Heiko kann diese Sorgen offenbar nicht nachvollziehen: "Wenn man mir sagt, dass man, wenn man zu Hause, privat in seinem Garten was schafft, dass das nicht privat ist. Dazu kann ich gar nichts sagen." Als Basti ihm gegenüber noch mal erklärte, dass er kein Praktikum bei ihm machen wolle, bemängelte der Kleinviehhalter – wenn auch mit einem Augenzwinkern: "Pass' mal auf, du kleines Zickenkind. Sobald die Arbeit anfängt, fängst du an zu mosern."

Der Bayer fand das aber wohl gar nicht lustig: "Würde ich eine Lehre bei Heiko machen, wäre sein Ton wahrscheinlich angebracht, aber im partnerschaftlichen Bereich fand ich das jetzt nicht so schön. Da wünsche ich mir tatsächlich, dass man das noch ein bisschen optimiert, herzlicher macht." Gerade, wenn man sich kennenlerne, sei es schwierig, wenn alles so mechanisch ablaufe. Heiko stellte allerdings klar: "Ich suche ja nicht nur einen Kuschelbär für die Couch."

