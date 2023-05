Diesen Boy wirft "Bauer sucht Frau International"-Heiko raus

Heiko hat eine schwere Entscheidung getroffen! Der Hobbygärtner möchte bei Bauer sucht Frau International den Partner fürs Leben finden. Zwei Herren haben es nach einem ersten Date in die engere Auswahl geschafft: Basti und Sebastian sind auf seinen Hof nach La Palma gereist, um den Wahlspanier näher kennenzulernen. Doch nicht beide sollten dort bleiben: Einen Mann hat Heiko nun wieder nach Hause geschickt!

In der aktuellen Folge stellte der 46-Jährige seine Hofherren zur Rede, um sich nach ihrem Gefühlsstand zu erkundigen. Basti legte er offen, dass er ein paar Bedenken wegen des fünfjährigen Altersunterschieds habe. Bei Sebastian habe er hingegen den Eindruck, ihm alles aus der Nase ziehen zu müssen. "Ich brauche so einen Mann, der mir auch mal Parole bietet", betonte der Kleinviehzüchter. Später suchte er noch mal das Gespräch zu den beiden und verkündete: "Sebastian, ich bedanke mich, dass ich dich kennenlernen durfte. Es tut mir echt leid.

Wir haben so viel gemeinsam und es ist echt nett. Ich … Sorry..." Der Zoologie-Fachverkäufer schien den Entschluss jedoch relativ gelassen zu nehmen: "Ich finde es natürlich schade, dass er sich gegen mich entschieden."

"Für mich wäre es keine Liebe geworden", begründete Heiko seine Entscheidung. Er hoffe jedoch, dass eine Freundschaft entsteht, wenn sein verbliebener Hofherr Basti damit einverstanden sei. Mit dem Modefotografen könne er sich mehr vorstellen. "Das freche Mundwerk gefällt mir schon sehr. Das ist schon ein Ding, was ich gerne neben mir haben würde", schwärmte der Auswanderer und drückte ihm einen Kuss auf die Wange.

Alle Infos zu “Bauer sucht Frau International” bei RTL+.

Anzeige

RTL+ Heiko, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2023

Anzeige

RTL+ Heiko bei "Bauer sucht Frau International" 2023

Anzeige

RTL+ Heiko und Bauernreporter Ralf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de