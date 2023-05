So krass ist Knossi bei "Let's Dance" an Grenzen gekommen

Für Knossi (36) war es anstrengend. Der Twitch-Star hatte sich in diesem Jahr an eine neue Herausforderung gewagt. Gemeinsam mit Profitänzerin Isabel Edvardsson (40) war er bei Let's Dance angetreten. Und in der Tanzshow lief es sogar recht gut – die beiden hatten es bis ins Viertelfinale geschafft. Dann mussten sie sich allerdings geschlagen geben und die Show verlassen. Jetzt verrät Knossi Promiflash, wie sehr er an seine Grenzen gekommen ist.

"Jeden Tag! Es kam aber auch auf den Tanz an", erklärt der Blondschopf. "Wenn es ein schneller Tanz war, wie ein Jive, bin ich bei zweimal durchtanzen schon aus der Puste gekommen", plaudert er gegenüber Promiflash aus. Bei langsamen Tänzen habe er weniger Probleme gehabt, berichtet Knossi: "Einen Wiener Walzer zum Beispiel konnte ich fünf- bis sechsmal am Stück tanzen. Jive, Charleston oder sonst irgendwas war schwer!" Dennoch wolle er nicht aufhören zu trainieren, gibt der 36-Jährige preis: "Ich will mit meiner Freundin auf jeden Fall einen Tanzkurs machen."

Seine Anstrengung macht sich allerdings auch auf der Wage bemerkbar – Knossi hat während seiner Teilnahme bei "Let's Dance" ziemlich abgespeckt. "Ich habe mich in den letzten Wochen nicht gewogen, aber das müssten über zehn, eher 15 Kilo sein", freut er sich im Promiflash-Interview.

Anzeige

Getty Images Isabel Edvardsson und Knossi bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Knossi bei "Let's Dance" im April 2023

Anzeige

Getty Images Isabel Edvardsson und Knossi, "Let's Dance" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de