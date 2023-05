Hand versteckt? Molly-Mae Hague heizt Verlobungsgerüchte an

Läuten etwa bald die Hochzeitsglocken? Molly-Mae Hague (23) und Tommy Fury hatten sich 2019 in der britischen Ausgabe der Kuppelshow Love Island kennengelernt. Obwohl es das ein oder andere Mal zwischen den beiden krachte, sind sie immer noch ein glückliches Paar. Im Januar erblickte sogar die gemeinsame Tochter das Licht der Welt. Schon lange kursieren außerdem Verlobungsgerüchte. Nun befeuert Molly-Mae diese Spekulationen selbst...

Bilder, die The Sun vorliegen, zeigen die 23-Jährige, wie sie ein Hotel in Manchester verlässt. Dort verbrachte sie eine Nacht mit ihrem Partner, um dessen Geburtstag zu feiern. Besonders auffällig ist auf den Schnappschüssen, dass die Blondine ihre linke Hand in ihrem Mantel zu verstecken scheint. Will sie damit etwa einen Ring verbergen?

Immerhin hatte Tommy bereits im vergangenen September angekündigt, dass es eigentlich langsam Zeit sei, seiner Freundin die Frage aller Fragen zu stellen. "Es war schon vor sechs Monaten Zeit, aber es wird sehr bald passieren", hatte der Boxer damals lachend im Netz geäußert. Auch Molly-Mae machte immer wieder deutlich, wie sehr sie sich einen Antrag wünsche.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury mit ihrer Tochter Bambi, Mai 2023

Keith Mayhew / Landmark Media / ActionPress Molly-Mae Hague und Tommy Fury, November 2019

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, Mai 2023

