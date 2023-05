Hat Valentina nach "Leben leicht gemacht" weiter abgenommen?

So ging es bei Valentina weiter! In dem Abnehm-Wettbewerb Leben leicht gemacht sagte die Blondine ihrem Übergewicht den Kampf an. 20 Wochen lang trat die 35-Jährige in kräftezehrenden Work-outs gegen ihre Mitstreiter an. Und das mit Erfolg: Ganze 64,7 Kilo konnte Valentina abspecken. Im Finale wurde sie daraufhin zur Siegerin der Staffel gekürt. Gegenüber Promiflash verriet Valentina nun, ob sie auch nach der Show weiter abnahm.

"Nein, ich habe mein Gewicht gehalten und bin aktuell damit zufrieden", stellte der "Leben leicht gemacht"-Star klar. Außerdem fügte sie hinzu: "Ich habe meinen Körper zurück. Ich fühle mich wohl – ich kann tragen, was ich will. Ich kann mich wieder sexy kleiden. Ich kann wieder tanzen gehen. Ich bin wieder ich geworden." Ihr neues Selbstbewusstsein gebe Valentina Kraft und Leichtigkeit für den Alltag.

Vor Kurzem plauderte die Blondine darüber, ob sie mit dem Sieg der Abnehm-Show gerechnet hatte. "Ich habe es mir gewünscht und habe gehofft. Aber man hat auch an meinem Gesichtsausdruck gesehen, dass ich Angst hatte, dass es doch nicht klappen wird", berichtete sie. "Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen und ich wusste nicht, wie knapp das war. Gott sei Dank hat es geklappt", fügte Valentina hinzu.

SAT.1/Willi Weber "Leben leicht gemacht"-Siegerin Valentina

