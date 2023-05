Im Pool: Travis Barker knutscht Kourtney Kardashians Brust

Er kriegt einfach nicht genug von seiner Frau! Es dürfte vielen Fans bekannt sein, dass Travis Barker (47) und seine Kourtney Kardashian (44) noch immer total verliebt ineinander sind. Seit knapp zwei Jahren gehen der Blink182-Schlagzeuger und die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit schon gemeinsam durchs Leben – und können kaum ohneeinander. Während Travis mit seiner Band auf Tour ist, vermisst er seine Kourtney sehr!

Deshalb teilt der Drummer jetzt ein gemeinsames Foto mit seiner Liebsten im dampfenden Whirlpool in seiner Instagram-Story. Darauf lacht Kourtney glücklich in die Kamera, während Travis sein Gesicht tief in ihrer Brust vergräbt und sie küsst. Dazu schreibt er: "Zähle die Tage".

Auch in seiner Hochzeitsrede, die für "Till Deah Do Us Part" festgehalten wurde, widmete Travis seiner Frau süße Worte: "In meinem Herzen und meiner Seele wusste ich, dass du diejenige bist, bevor ich es realisiert hatte. [...] Auch wenn ich nicht geschlafen hatte, weil ich spät im Studio war, aber ich wollte keine Chance verpassen, dich zu sehen [...]. Tief im Inneren wusste ich es immer.“

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker, September 2022

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian, 2022

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian

