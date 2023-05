Zum ersten Mal: Rapper Offset mit Töchtern auf Red Carpet

Was für ein niedlicher Anblick! Der Rapper Offset (31) und Cardi B (30) machten 2017 Nägel mit Köpfen und schritten vor den Traualtar. Ihr Liebesglück erweiterte das Musik-Duo mit der Geburt seiner Tochter Kulture Kiari (4) und seines Sohnes Wave Set (1). Zusammen mit den weiteren drei Kindern des Migos-Stars aus vorherigen Beziehungen genießen sie ihr Familienleben in vollen Zügen. Wie gerne der "Slippery"-Interpret seine Zeit mit den Kids verbringt, bewies er jetzt mit einem Debüt: Offset kam mit seinen Töchtern Kulture und Kalea zu der "The Little Mermaid"-Premiere!

Der Rapper war sich nicht zu schade, seinen beiden Mädchen ihren großen Prinzessinnen-Auftritt auf dem roten Teppich zu ermöglichen. Dafür stimmte er sich mit seinem Outfit sogar auf seine Töchter ab: Er trug eine schwarze Hose und eine weiße funkelnde Jacke. Kulture strahlte an seiner Seite in einem pompösen schwarzen Kleid mit einer Schleppe. Auf dem Kopf trug sie eine funkelnde Krone. Kalea posierte in einem ähnlichen Kleid, allerdings in der Farbe Weiß. Ihre Haare waren rot angesprüht und hochgesteckt. In diesen Outfits posierten die drei für die Kamera und gaben einen süßen Anblick ab.

Neben diesem herzerwärmenden Familienauftritt zogen auch andere Stars die Blicke bei der "The Little Mermaid"-Premiere auf sich: Hauptdarstellerin Halle Bailey erschien in einem engen Kleid in Metallic-Blau, das perfekt zu ihrer Rolle als Arielle passte. Melissa McCarthy (52) posierte ebenfalls in einem blauen Kleid für die Kameras.

Getty Images Offset mit seinen Töchtern Kulture Kiari und Kalea Marie

Getty Images Halle Bailey, Schauspielerin

