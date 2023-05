Bachelor-Chaos: Wie stehen Lisa und Angelina zueinander?

Wie denken die Bachelor-Finalistinnen übereinander? Am gestrigen Abend flimmerte die finale Folge der Kuppelshow über die Bildschirme. Der Junggeselle David Jackson gab seine letzte Rose schlussendlich Angelina Utzeri. Doch in der anschließenden Wiedersehensshow folgte dann die große Überraschung: Der Halbamerikaner und die 28-Jährige sind nicht mehr zusammen! Stattdessen datet er nun die Zweitplatzierte Lisa Mieschke. Jetzt klärte diese auf, ob die Girls sich noch verstehen.

Im "Der Bachelor – Der Podcast" sprach Lisa über ihr Verhältnis zu Angelina: "Wir sind damals im Guten auseinandergegangen, wir hatten in der ganzen Zeit [nach der Show] zweimal Kontakt miteinander, aber da ging es nicht um das Thema David." Es fließe also kein böses Blut zwischen den einstigen Konkurrentinnen. "Dann haben wir uns bei der Wiedersehensshow gesehen, haben uns in den Arm genommen und nach der Show bin ich zu ihr hin, habe mich auch noch mal bedankt dafür, dass sie uns beglückwünscht hat [...] und zwischen uns ist alles gut", ergänzte die Potsdamerin.

Aber warum war die aufflammende Romanze zwischen David und seiner ersten Wahl eigentlich erloschen? "Wir haben echte Gefühle gefühlt, megaviel Aufregendes miteinander erlebt und kommen dann in die Realität und konnten das [...] einfach nicht in der Realität fortführen", hatte Angelina erklärt.

RTL Lisa Mieschke und David Jackson

RTL Angelina Utzeri und David Jackson bei "Der Bachelor" 2023

RTL / Frank Fastner Angelina, Bachelor-Kandidatin 2023

