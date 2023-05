"Keine Verführung": Adrian Loevenich will Abstand zu Melissa

Hat Adrian Loevenich seine Fehler eingesehen? In der aktuellen Temptation Island-Staffel testen der Realitystar und seine Freundin Charline Grothe ihre Treue. Bis jetzt gab Adrian ordentlich Gas – und kam vor allem der Verführerin Melissa immer näher. Das fiel auch den anderen Männern in der Villa auf: Gemeinsam mit Adam Bloch suchte Nico Legat das Gespräch und riet ihm, einen Gang runterzuschalten. Im Promiflash-Interview verrät Adrian, was er von der überraschenden Intervention von Nico und Adam hielt!

Gegenüber Promiflash macht der 24-Jährige klar, dass die vergebenen Männer "richtig reagiert" hatten: "Das war schon keine Verführung mehr. Ich hatte Melissa auch gesagt, dass mir das zu viel war und mich daraufhin zurückgezogen." Na, ob seine Freundin das überzeugen wird?

In den vergangenen Folgen glänzte Adrian nämlich nicht mit Zurückhaltung: Nach einem gemeinsamen Date mit der blonden Verführerin soll sich der Beau einen runtergeholt haben! Das berichtet Melissa im Gespräch mit einer anderen Singlelady: "Er war so heiß und so geil während der Autofahrt, dass er sich einfach... als wir ankamen, musste er sich auf Toilette einen runterholen, damit er klarkommt und sich konzentrieren kann." Gegenüber Promiflash stritt Adrian diese Behauptung allerdings ab.

Alle Infos zu "Temptation Island" auf RTL+.

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Adrian Loevenich und Charline Grothe, "Temptation Island"-Kandidaten

Anzeige

RTL Adrian und Melissa

Anzeige

RTL Adrian Loevenich, "Temptation Island"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de