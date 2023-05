Das sagt Bachelor David Jackson zu Angelinas Vorwürfen!

Das möchte er so nicht stehen lassen! In der großen Wiedersehensshow nach dem Bachelor-Finale erfuhren die Fans, dass David Jackson und seine Auserwählte Angelina Utzeri kein Paar mehr sind. Die beiden konnten offenbar nicht an die Gefühle anknüpfen, die sie im Rahmen des Formats aufgebaut hatten. Angelina äußerte den Vorwurf, David hätte auch nach der Show alles alleine entscheiden wollen und sie nicht ausreichend in die Planung miteinbezogen. Dazu bezog David nun Stellung und stellt klar: Er begegnete Angelina immer auf Augenhöhe!

Zu Gast in "Der Bachelor - Der Podcast" reflektierte David noch einmal die hinter ihm liegende Staffel und Enthüllungen der Wiedersehensshow. Dabei kamen auch die Vorwürfe zur Sprache, die Angelina ihm gegenüber geäußert hatte. Dass er im Alleingang Entscheidungen getroffen haben soll, ohne seine Partnerin zu fragen, wollte er so nicht stehen lassen: "Ich bin jemand, der geht entschlossen und proaktiv vor. Es wurden auch vorher schon viele Dinge beschlossen, ich mache das aber auch immer auf Augenhöhe."

Ein konkretes Beispiel schien dem Influencer offenbar nicht einzufallen, das Angelinas Aussage bestätigen könnte: "Was sie da explizit gemeint hat, weiß ich nicht." Im Grunde ist das nun aber nicht mehr wichtig, da er mittlerweile glücklich an die Zweitplatzierte Lisa Mieschke vergeben ist.

