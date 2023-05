Erstes Bild und Name: Robert De Niro (79) zeigt sein Baby

Robert De Niro (79) präsentiert sein Neugeborenes! Der Schauspieler hatte bisher ein ziemlich turbulentes Liebesleben. Er war bereits zweimal verheiratet und bekam in beiden Ehen zwei Kinder. In der späteren Beziehung zu Toukie Smith wurde der "Dirty Grandpa"-Darsteller noch mal doppelt Vater. Zuletzt überraschte der US-Amerikaner seine Fans: Er ist mit 79 zum siebten Mal Vater geworden! Nun verriet Robert den Namen seiner Tochter und veröffentlichte sogar ein Bild.

Gayle King (68), die Moderatorin von CBS Mornings, hatte offenbar bei dem siebenfachen Vater nachgehakt, woraufhin dieser tatsächlich Informationen mit der Moderatorin teilte, welche daraufhin in der Show veröffentlicht wurden. Roberts langjährige Partnerin Tiffany Chen brachte Anfang April Gia Virginia Chen-De Niro zur Welt. Er stellte der TV-Show sogar ein Bild des Babys zur Verfügung.

Bei der Premiere seines neuen Comedy-Films am Dienstag war der "Taxi Driver"-Star gefragt worden, ob er von der Ankunft seines Babys überrascht sei, worauf er entschlossen geantwortet hatte: "Nein." Im Gespräch mit Page Six hatte der New Yorker außerdem hinzugefügt: "Wie kann man so etwas nicht planen?"

