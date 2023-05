Fernbeziehung: Wie oft sehen sich Bachelor David und Lisa?

David Jackson und Lisa Mieschkes Beziehung muss eine weite Entfernung überstehen. Obwohl sich der Bachelor im Finale für Angelina Utzeri entschieden hatte, ist er inzwischen mit seiner Zweitplatzierten glücklich. Doch die junge Liebe wird auf eine heftige Probe gestellt: Während Lisa in Potsdam wohnt, ist David nach Dubai ausgewandert! Bisher stellen die zahlreichen Kilometer zwischen ihnen aber noch keine Herausforderung für die Turteltauben dar.

Bei "Der Bachelor – Der Podcast" erzählt Lisa, dass David und sie sich in den vergangenen vier Monaten Beziehung alle zwei Wochen gesehen haben: "Entweder bin ich nach Dubai gekommen, er nach Deutschland oder wir haben uns in Afrika getroffen." Der Rosenkavalier kann sich seine Arbeit als Selbstständiger ja frei einteilen. "Ich bin grundsätzlich superflexibel und jetzt superviel in Deutschland. Seither war es überhaupt kein Problem", betont der Influencer. Ein gemeinsamer Aufenthaltsort sei zwar geplant – aktuell passe die Situation so aber für beide.

Doch das könnte sich bald ändern – denn Lisa wird nach der Bachelor-Auszeit wieder in ihren festen Job im öffentlichen Dienst einsteigen. "Ich gehe wieder arbeiten, fest, ich bin nicht mehr so flexibel. Wir müssen gucken, wie wir das alles abstimmen, auch weil es öffentlich ist", erklärt sie. Aktuell käme ein gemeinsamer Lebensmittelpunkt also sowieso noch nicht infrage.

Instagram / dee_jaxon David Jackson, "Der Bachelor" 2023

Instagram / dee_jaxon David Jackson und Lisa Mieschke im Mai 2023

Instagram / lisa.mieschke Lisa Mischke, Bachelor-Kandidatin

