"Honey 2.0"? Dieser GNTM-Boyfriend verdreht Fans den Kopf

Dieser Besuch sorgt für Aufruhr im Netz! Derzeit sucht Heidi Klum (49) schon zum 18. Mal im TV nach Germany's next Topmodel. Da die Nachwuchsmodels ihre Partner und Familien sehnlichst vermissen, sorgt die Modelmama in der heutigen Folge für tränenreiche Wiedersehen: Die Kandidatinnen bekommen Überraschungsbesuch von ihren Liebsten. Das löst auch bei den Zuschauern oft starke Gefühle aus. Vor allem Kim Hnizdos (27) Exfreund Alexander Keen (40) ist seit 2016 ein Phänomen. Diesen Boyfriend küren Fans nun als nächsten "Honey"!

"Jeffrey = Honey 2.0", verkünden mehrere Nutzer bereits zu Beginn der Show auf Twitter. "Jeffrey strahlt ja gewisse Honey-Vibes aus", stimmt ein weiterer Fan zu. Anna-Maria Fuhrmann kann ihr Glück kaum fassen, als ihr Verlobter sie überrascht. Ein Zuschauer spekuliert währenddessen bereits über Probleme, die der Beau mitbringen könnte: "Jeffrey braucht aber morgens auch länger im Bad, als alle Mädchen zusammen …"

Nicht nur Heidi war von Nina Kablitz' verhaltener Reaktion beim Anblick ihres Verlobten enttäuscht. "Das ist so unangenehm", schreibt ein User. Das Wiedersehen von Mirella Janev und ihrer Mutter schien das Publikum eher zu berühren: "Ich habe geweint, als Mirellas Mutter sie umarmte. Ich wünschte, meine Mama würde mich auch so lieben." Selmas emotionale Begegnung stößt hingegen auf Kritik: "Selma sieht immer so schlimm aus, wenn sie heult."

Anzeige

Instagram / annamafuh Anna-Maria Fuhrmann und ihr Verlobter

Anzeige

Getty Images Alexander Keen, ehemaliger "Germany's next Topmodel"-Boyfriend

Anzeige

ProSieben/Sven Doornkaat Mirella Janev und ihre Mama bei GNTM 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de