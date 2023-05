Selten: Adam Levine posiert mit seinem neugeborenen Baby!

Was für ein niedlicher Moment! Behati Prinsloo (34) und Adam Levine (44) sind bereits seit 2014 verheiratet und gelten als absolutes Traumpaar. Selbst nach dem Sexting-Skandal des Musikers hielten die beiden fest zusammen. Erst vor wenigen Monaten wurden das Victoria's Secret-Model und der Maroon 5-Frontmann außerdem zum dritten Mal Eltern, das Geschlecht ihres Babys verrieten sie bisher aber noch nicht. Nun zeigt sich Adam aber mit seinem neusten Familienzuwachs!

Via Instagram teilt die 34-Jährige ein paar private Aufnahmen mit ihren Fans. Auf einem putzigen Schnappschuss hält Adam seinen jüngsten Nachwuchs in die Höhe – nur die kleinen Beinchen des Neugeborenen sind zu sehen. Es scheint ein Urlaubsfoto zu sein: Der Sänger steht an einem malerischen Sandstrand und trägt ein lässiges Outfit bestehend aus einer kurzen blauen Hose und einem rosa Hoodie.

Behati und Adam scheinen ihre Kids auch weiterhin aus der Öffentlichkeit raushalten zu wollen. Ein Leben im Medientrubel als Musikstars können sich die beiden ältesten Nachkömmlinge des "This Love"-Interpreten momentan auch überhaupt nicht vorstellen. "Ich habe sie gefragt, ob sie übernehmen wollen, wenn ich zu alt bin. Bis jetzt haben sie immer 'Nein' gesagt. [...] Sie wollen erwachsen werden und ein normales Leben führen", schilderte Adam kürzlich im Interview mit E!-News.

Instagram / behatiprinsloo Adam Levine im Mai 2023

Getty Images Adam Levine mit Behati Prinsloo bei einer Benefizgala

Instagram / behatiprinsloo Adam Levine und seine Töchter im Backstage-Bereich eines Maroon 5-Konzerts in Las Vegas, April 2023

