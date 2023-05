Vor Westminster Abbey: Das forderte Kate von Prinz William

War Prinzessin Kate (41) vor der Krönung etwa besorgt? Am vergangenen Wochenende war es endlich so weit: König Charles III. (74) wurde offiziell gekrönt. Für den besonderen Tag ihres Schwiegervaters putzte sich Kate ordentlich heraus: Die Royal strahlte in einer königlichen Robe des viktorianischen Ordensmantels. Doch das pompöse Kleid schien Kate Sorgen zu bereiten, weshalb sie sich angespannt an ihren Ehemann William (40) wandte!

Das verriet nun der professionelle Lippenleser Jeremy Freeman gegenüber Daily Star. Wegen ihres Kleides schien die 41-Jährige sichtlich besorgt gewesen zu sein, denn vor ihrem Gang in die Abtei forderte Kate von ihrem Mann: "Pass auf das Kleid auf." Auch will der Lippenleser wissen, was William daraufhin beruhigend antwortete: "Keine Sorge, ich habe es im Griff."

Mit ihrer pompösen Robe sorgte Kate nach der Krönung für einige Schlagzeilen: Zu ihrem Look kombinierte die Dreifach-Mama Perlen- und Diamantohrringe, die Prinzessin Diana (✝36) einst getragen hatte – und zollte damit der verstorbenen Mutter ihres Mannes Tribut. Aber auch ein Erbstück von Queen Elizabeth II. (✝96) wählte Kate für diesen historischen Tag: Die Kette wurde vor Jahrzehnten für die verstorbene Monarchin auf Wunsch ihres Vaters König George (✝56) angefertigt.

Getty Images Prinzessin Charlotte, Prinzessin Kate, Prinz Louis, Prinz William und Prinz George

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im Mai 2023

Getty Images Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte im Partnerlook

