"Zutiefst berührt": Ana Ivanović nach Geburt total dankbar!

Ana Ivanovic (35) und Bastian Schweinsteiger (38) schweben im Baby-Himmel! Die einstige Tennisspielerin und der Fußballstar hatten ihre Fans vor wenigen Monaten mit süßen Neuigkeiten überrascht: Ihre beiden Söhne Luka und Leon bekommen ein Geschwisterchen! Am Mittwoch verkündeten die beiden, dass ihr neuster Familienzuwachs nun das Licht der Welt erblickt hat. Nur kurz nach der Entbindung meldet sich Ana jetzt überglücklich bei ihren Fans!

"Vielen Dank für all die Glückwünsche und lieben Nachrichten, die uns erreicht haben. Wir sind so dankbar und zutiefst berührt", teilt die 35-Jährige nun in ihrer Instagram-Story mit. Im Hintergrund ist ein Schnappschuss des Händchens ihres Neugeborenen zu sehen. "Es ist immer etwas Wunderbares, die Familie wachsen zu sehen und wir freuen uns sehr auf die kommende Zeit", schwärmt Ana.

Den Namen und das Geschlecht ihres dritten Kindes verrieten die Eltern noch nicht. Einige Fans vermuten allerdings, dass sie wieder einen Jungen bekommen haben, da das Baby auf dem Video, mit dem Anna die Geburt verkündete, einen Strampler mit Dino-Motiv trägt. "Herzlichen Glückwunsch... Dino-Body, ein dritter Junge?", fragte ein User. Weitere kommentierten blaue Herzen oder Emojis, die einen kleinen Jungen zeigen.

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović im Februar 2023

Instagram / anaivanovic Hand von Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovićs Baby

Instagram / anaivanovic Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger

