Als Paar? Kendall Jenner und Bad Bunny zusammen im Urlaub!

Wann machen sie ihre Beziehung endlich offiziell? Kendall Jenner (27) und Bad Bunny (29) sorgen seit einigen für immer mehr Liebesgerüchte. Egal, ob das Model dem Rapper das Reiten beibringt oder auf seinem Konzert feiert – die Fans der beiden suchen fleißig nach Hinweisen. Auch bei dem Versuch, in den Seiteneingang eines New Yorker Hotels zu schleichen, wurden die Turteltauben vergangene Woche von Paparazzi erwischt. In der Karibik hatten sie sich wohl mehr Privatsphäre erhofft: Kendall und Bad Bunny machen sogar schon gemeinsam Urlaub!

Ein mittlerweile gelöschtes TikTok-Video verriet, dass der Musiker und die TV-Persönlichkeit sich mit einer Gruppe von Freunden eine sonnige Auszeit in der Karibik gönnten. Eigentlich zeigte der Clip, wie ein Freund einen Golfball abschlug, doch aufgrund eines Kamerawacklers, war das vermeintliche Paar kurz zu sehen. Ob der gemeinsame Ausflug bedeutet, dass es bald ein Liebes-Outing geben wird, bleibt abzuwarten.

Ein Insider hatte berichtet, dass die beiden nichts überstürzen wollen, was womöglich der Grund für die Geheimhaltung sein könnte. "Sie lassen die Dinge erst einmal langsam angehen und schauen, wohin sich die Dinge in Zukunft entwickeln", hatte die Quelle gegenüber Entertainment Tonight ausgeplaudert.

Kendall Jenner im November 2022

Bad Bunny, Rapper

