Angelina verrät: Diese Bachelor-Szene wurde nicht gezeigt!

Sie hat ihn darauf angesprochen! Die diesjährige Bachelor-Staffel ist zwar vorbei, doch die Schlagzeilen rund um David Jackson und seine Kandidatinnen reißen nicht ab. Vor allem die Beziehung des Halbamerikaners und seiner Zweitplatzierten Lisa Mieschke sorgt bei vielen Fans für Redebedarf. Aber auch die eigentliche Gewinnerin Angelina Utzeri packt spannende Details aus: Jetzt verrät sie, was im TV nicht gezeigt wurde!

Im Podcast "Aftershow – Der Bachelor" erzählte sie über eine Szene, die es offenbar nicht in die Bachelor-Folgen geschafft hat. Dabei ging es zunächst um das Thema Fernbeziehung, denn David lebt derzeit in Dubai. "Viel Reisen ist generell kein Problem für mich, auch nicht in einer Beziehung. Da wäre ich sehr offen gewesen. Thema Dubai habe ich in der Sendung schon zweimal angesprochen – finde ich generell schwierig wegen der Rechte dort", erzählte Angelina. Ihre Zweifel wurden jedoch nie ausgestrahlt.

"Das habe ich auch vor der Kamera zweimal zu ihm gesagt", führte die gebürtige Albstädterin aus. Wie hat David darauf reagiert? Er erklärte Angelina wohl, dass es nicht seine Endstation und er da offen sei. "Hätte er gesagt, er will für immer in Dubai bleiben, dann wäre es an der Stelle auch vorbei gewesen", stellte sie abschließend klar.

