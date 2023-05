Taylor Swift und Matty Healy erstmals zusammen gesichtet!

Erwischt! Seit einigen Tagen brodelt die Gerüchteküche gewaltig: Taylor Swift (33) soll nur wenige Wochen nachdem ihre Trennung von Joe Alwyn (32) bekannt wurde, wieder vergeben sein. Und zwar an Matty Healy (34)! Angeblich soll die Romanze der zwei Musiker schon länger laufen, bestätigt haben die beiden bisher aber noch nichts. Nun gibt es aber den ersten Schnappschuss von Taylor und Matty!

Am Samstagabend besuchte der 34-Jährige bereits das zweite Konzert der "Anti-Hero"-Interpretin in der US-Stadt Nashville. Wie Paparazzi-Fotos, die DailyMail vorliegen, zeigen, verließen die beiden das Stadion anschließend gemeinsam: Auf der Rückbank eines dunklen Fahrzeugs saß nicht nur Taylor, sondern auch Matty (34)! Laut der Fotografen sollen sie sich nach der Show auf den Weg zu der Wohnung der 33-Jährigen gemacht haben und dort um etwa 0:30 Uhr Nachts angekommen sein.

Es scheint also wirklich ernst zu sein! Ein Insider hatte vor wenigen Tagen preisgegeben, dass Taylor und Matty bereits starke Gefühle füreinander haben sollen. "Sie und Matty sind wahnsinnig ineinander verliebt. Es ist noch sehr früh, aber es fühlt sich richtig an", hatte er gegenüber The Sun erklärt.

Getty Images Taylor Swift bei ihrer "The Eras"-Tour im März 2023

Getty Images Matty Healy beim Coachella 2019

Getty Images Taylor Swift im September 2022

