Einblick in Mami-Alltag: Lena Gercke zeigt sich beim Stillen

Lena Gercke (35) genießt das Stillen ihres Babys. Zusammen mit ihrem Partner Dustin Schöne (37) hat die Moderatorin bereits zwei Töchter. Ihre Große Zoe kam 2020 zur Welt und die kleine Lia folgte Ende 2022. Hin und wieder zeigt sich die Blondine auch in ihrem Alltag als Mutter, aber private Momente sind eher selten. Doch nun postet Lena einen besonders intimen Augenblick mit Baby Lia beim Stillen.

In ihrer Instagram-Story teilt Lena den innigen Moment mit ihrer kleinen Tochter. Dabei sitzt sie frisch frisiert und mit einem Lederblazer um die Schultern auf einem Sofa und stillt ihr Baby. Diese Erfahrung scheint sie richtig zu genießen, denn sie schaut auf das Mädchen in ihrem Arm herab und schenkt ihr ein seliges Lächeln. "Zwischen den Pflichten", schreibt die 35-Jährige dazu. Offenbar fand dieser Augenblick in einer kurzen Pause statt, die Lena während ihrer Arbeit hatte.

Den Spagat zwischen Arbeit und Kindern meistert Lena offenbar problemlos. Im Netz zeigte sie sich erst vor wenigen Tagen auf dem Weg zu einem Job, zu dem auch Lia sie begleitete. "Das wahre Leben hinter den Kulissen. Zwei Stunden Schlaf, aber wir ziehen das durch", meinte das Model motiviert. Wie schon auf dem Weg blieb das Baby auch bei den Vorbereitungen für das Shooting in Mamas Nähe und lag in einer Trage an der Brust.

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne und Lena Gercke im Februar 2023

Instagram / lenagercke Lena Gercke, April 2023

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrer Tochter Zoe

