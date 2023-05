Emely und Kevin mit "Too Hot To Handle"-Baby auf Red Carpet!

Emely Hüffer und Kevin Njie (27) nehmen ihr Baby mit auf den roten Teppich! Das Paar hatte sich in der Datingshow Too Hot To Handle: Germany kennengelernt. Dort konnten die beiden kaum die Finger voneinander lassen. Offenbar funkte es richtig zwischen ihnen. Bei der Reunion sorgten sie für eine Überraschung: Sie sind sogar bereits Eltern geworden. Nun traten sie mit ihrem Sohn erstmals bei einem Event auf!

Beim .comTogether-Girlbosses-Event in Paris begleitete der Kleine seine Eltern auf den Red Carpet. Beim Posieren für die Fotografen war Ocean ganz zufrieden auf dem Arm von Kevin. Der gerade einmal vier Monate alte Wonneproppen war im Partnerlook mit seiner Mama ganz in Weiß gekleidet. Der frischgebackene Papa hingegen trug einen schwarzen Anzug.

Erst vergangenen Monat hatte die 26-Jährige den Namen und den Geburtstag ihres Babys verraten: "Ocean Zayde, 21. Januar 2023. Unser Manifestationswunder wurde auf Neumond geboren und wartete zehn Tage nach seinem Fälligkeitstermin darauf, um ein Wassermann zu sein. Worte könnten diese Liebe nie beschreiben. Er ist alles, wovon wir je geträumt haben und wir sind so glücklich, dass er uns als seine Eltern ausgewählt hat."

