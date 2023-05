Etwa vergeben? "Biggest Loser"-Mareike posiert im Brautkleid

Läuten bei Mareike Schneider etwa die Hochzeitsglocken? 2021 hatte die ehemalige Trainerin von The Biggest Loser bekannt gegeben, dass sie und ihr Mann Siggi sich getrennt haben. Das Ex-Paar war zwölf Jahre zusammen. Dann folgte die Scheidung – seitdem weiß man nicht viel über das Liebesleben der TV-Bekanntheit. Umso überraschender ist ihr neuer Social-Media-Beitrag: Denn Mareike posiert in einem Brautkleid!

Via Instagram ließ die 36-Jährige nun die Bombe platzen: Mareike teilte ein Video, in dem sie in einem Hochzeitskleid zu sehen ist. Die Fitness-Bloggerin befindet sich in einem Brautladen – sie hält einen Brautstrauß in der Hand, während sie für die Kamera posiert. "Bald ist es so weit", verriet sie unter dem Beitrag. Mit weiteren Details hält sich Mareike zurück. Ihre Fans sind ebenso überrascht und fragen sich, ob sie jetzt tatsächlich vor den Traualtar treten wird.

Gegenüber ihrer Community zeigt sich Mareike stets ehrlich. So hatte die Unternehmerin die Gründe für ihr Ehe-Aus verraten. "Die letzten Monate haben mir leider gezeigt, dass meine Liebe zu ihm nicht mehr in der Art und Weise da ist, wie sie sein sollte. Nach vielen Gesprächen habe ich den Entschluss gefasst, mich von Siggi zu trennen", erklärte Mareike auf ihrem Instagram-Profil.

Anzeige

Instagram / mareike_s Mareike Schneider, Fitness-Bloggerin

Anzeige

Instagram / mareike_s Mareike Schneider im Mai 2023

Anzeige

Instagram / mareike_s/ Mareike Schneider im April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de