Ist König Charles nicht fähig, royalen Streit zu schlichten?

Wie steht es um die Beziehung von König Charles (74) und seinem Sohn Harry (38)? Seit dem Ableben von Queen Elizabeth II. (✝96) im vergangenen September sitzt Charles auf dem Thron des britischen Königshauses. Seine Regenschaft war bisher schon von so einigen Skandalen geprägt. Einige Stimmen gehen sogar so weit, das Bestehen der Monarchie anzuzweifeln. Nun behauptet ein Experte, dass Charles nicht qualifiziert sei, die Probleme zu lösen.

Der Königsexperte Christopher Andersen erklärte gegenüber FoxNews, dass Charles wahrscheinlich "erleichtert" über Harrys Erscheinen zu seiner Krönung gewesen sei. "Harrys Abwesenheit wäre ein weiteres Indiz dafür gewesen, dass der Bruch zwischen den Sussexes und der königlichen Familie irreparabel ist", fügte er hinzu, meinte aber außerdem, dass eine Versöhnung an dem Regenten scheitern könne: "Im Gespräch mit anderen königlichen Kommentatoren sind wir uns einig, dass der König vielleicht zu weich ist, um das Problem zu lösen."

Zuletzt wurde berichtet, dass der in Ungnade gefallene Prinz sich vor der Krönung seines Vaters zumindest mit diesem unterhalten haben soll. "So wie ich es verstanden habe, hatte er keine Interaktionen mit dem Prinzen oder der Prinzessin von Wales, aber er hatte eine Konversation mit seinem Vater eine Nacht vor der Krönung", äußerte der royale Experte Nick Bullen gegenüber Us Weekly.

Getty Images König Charles III. im Oktober 2022

Getty Images Prinz Harry bei der Krönung von König Charles III.

Getty Images König Charles und sein Sohn Prinz Harry, 2014

