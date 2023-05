Kourtney Kardashian gibt nicht auf: Sie möchte ein Baby!

Kourtney Kardashian (44) und Travis Barker (47) halten weiterhin an ihrem Kinderwunsch fest! Seit Monaten versuchen der Realitystar und sein Ehemann ein gemeinsames Kind zu bekommen. Da es auf natürlichem Wege nicht geklappt hatte, setzten Kourtney und Travis auf eine In-vitro-Fertilisation. Da die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit aber unter der Behandlung litt, musste sie diese abbrechen. Dennoch möchte Kourtney ihren Kinderwunsch nicht aufgeben...

Wie ein Insider gegenüber Hollywood Life verriet, scheint Kourtney nicht mit den Problemen gerechnet zu haben, da sie mit ihren Kids Mason (13), Reign (8) und Penelope (10) "so leicht schwanger" wurde. "Aber da sie sich in den Kopf gesetzt haben, dass es das Romantischste ist, ein gemeinsames Baby zu bekommen, haben sie sich trotz Hürden nicht davon abbringen lassen", erklärte die Quelle zudem.

Wegen der In-vitro-Behandlung nahm die 44-Jährige einige Kilos zu, weswegen sich Kourtney unwohl fühlte. Vor allem dank des Zuspruchs ihres Mannes fühlt sich die TV-Bekanntheit heute aber wieder wohler. "Jeden Tag sagt Travis: 'Du bist perfekt'. [...] Einen Partner zu haben, der mich so sehr unterstützt und mir immer Komplimente macht, egal was passiert, hat mir geholfen, die Veränderungen wirklich anzunehmen", schwärmte Kourtney in einer Folge von The Kardashians.

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker, März 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im März 2022

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian bei der Met Gala im Mai 2022

