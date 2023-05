Nach angeblichen Flirt-Fotos: Passt Serkan jetzt mehr auf?

Serkan Yavuz (30) bezieht Stellung. Der Kampf der Realitystars-Teilnehmer hatte seine Freundin Samira Klampfl (29) bei den Dreharbeiten zu Bachelor in Paradise kennengelernt. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten gingen die beiden aber doch als Paar aus der Show. Inzwischen sind sie Eltern einer kleinen Tochter. Vor wenigen Wochen tauchten jedoch Fotos des einstigen Bachelorette-Teilnehmers mit einer anderen Frau auf. Inzwischen ist wohl alles wieder geklärt – doch wird Serkan in Zukunft besser aufpassen? Promiflash hat nachgefragt!

"Ich werde heute absichtlich Fotos mit Frauen machen, dass die Leute auch mal wissen, dass es normal ist, dass solche Bilder während einer Unterhaltung entstehen können", erklärt er Promiflash beim Launch des TK-Maxx-Onlineshops im Supercandy Pop-Up Museum in Köln lachend. Der Schnappschuss sei schlichtweg unvorteilhaft gewesen. "Es war einfach ein Bild im Club, man hat sich unterhalten, es ist laut, man geht näher ans Ohr ran und es wirkt so, als würde man flirten", berichtet er. Seine Freundin Samira sei dennoch nicht wirklich begeistert gewesen. "Ich habe ihr das erklärt und sie wusste auch, wo ich bin. […] Ich wäre der dümmste Mensch, wenn ich im Klub irgendwas machen würde, vor allem in Regensburg", verrät der Influencer.

Das Foto, das eine aufmerksame Promiflash-Leserin geschossen hatte, zeigt den Realitystar an der Seite einer unbekannten Frau. Darauf hielten sich die beiden im Arm und es schien, als würde Serkan ihr einen Kuss auf die Wange geben. Wie sich herausstellte, hatten sich die beiden lediglich unterhalten.

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl und Serkan Yavuz, RTL Turmspringen 2023

Anzeige

ActionPress Calvin Kleinen und Serkan Yavuz, Launch des TKMaxx-Onlineshops

Anzeige

Privat Serkan Yavuz mit einer fremden Frau

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de