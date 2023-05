Tori Spelling muss wegen Schimmelbefall aus Haus ausziehen!

Tori Spelling (49) hat keine leichte Zeit hinter sich. In den vergangenen Monaten musste die Schauspielerin so einiges durchmachen: Zuerst lag sie wegen heftigen Atemproblemen im Krankenhaus, dann auch ihre 14-jährige Tochter Stella. Nun scheint es eine Erklärung für den Großteil der gesundheitlichen Probleme der Familie zu geben: In ihrem Haus schimmelt es. Wegen des heftigen Schimmelbefalls müssen Tori und ihre fünf Kids jetzt sogar umziehen!

Das erklärt die Beverly Hills, 90210-Bekanntheit nun in einem detaillierten Instagram-Post. "Wir alle befinden uns seit Monaten in einer kontinuierlichen Spirale der Krankheit. Krank. Wieder gesund. Wieder krank", schildert die 49-Jährige. Nach einer gründlichen Schimmelinspektion ihres Mietshauses sei ein extremer Befall festgestellt worden. Wegen der Gesundheitsgefahr suche sie jetzt ein neues Zuhause: "Es ist schwer, eine große Familie einfach zu entwurzeln, besonders wenn alle so krank sind und im Bett liegen. Aber wir werden das Haus jetzt so schnell wie möglich verlassen."

Neben der Schimmelprobleme hat Tori offenbar auch noch mit Beziehungsproblemen zu kämpfen. Vergangenes Jahr hatte sie sich von ihrem Mann Dean McDermott (56) getrennt, doch die zwei versuchen wohl ihre Ehe zu retten. "Die Eheberatung hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass sie versuchen, die Dinge wieder in den Griff zu bekommen, und bisher ist es ziemlich gut gelaufen", verriet ein Insider gegenüber Entertainment Tonight.

