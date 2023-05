Bachelor-Wendung: Wer wusste von David und Lisas Liebe?

Ihnen erzählten David Jackson und Lisa Mieschke von ihrem Liebesglück! Die beiden Realitystars lernten sich in der diesjährigen Bachelor-Staffel kennen und lieben. Zwar ergatterte Lisa den ersten Kuss des Rosenkavaliers, jedoch nicht die letzte Rose: Im großen Finale entschied sich David für Angelina Utzeri. Doch beim Wiedersehen dann der große Schock: David und Lisa offenbarten, dass sie ein Paar sind. Jetzt plauderten die beiden darüber, wer von ihrer vorerst geheimen Beziehung wusste.

Im "Der Bachelor – Der Podcast" erzählte Lisa, dass ihre Freundin Patty es sofort geahnt habe: "Sie hat sich super gefreut und war so: 'Okay, guck einfach mal, was passiert. Mal gucken, ob ihr daran anknüpfen könnt oder nicht'." Später habe die Brünette auch ihre Bachelor-Mitstreiterinnen und Freundinnen Leyla und Rebecca in das Geheimnis eingeweiht. "Vor einer Woche habe ich meinen Bruder und meine Eltern eingeweiht, aber nur, weil ich nicht weiß, ob sie das alles für sich behalten können", gab Lisa außerdem zu.

Während sich Lisas Freunde und Familie für das Paar freuen, sind die Fans empört von dieser Wendung. Auf Twitter lässt ein Zuschauer seinen Frust raus: "Dieses Geknutsche vor Angelina war ja mal richtig respektlos, das muss doch nicht sein." Ein anderer Nutzer kommentierte: "Der Bachelor und seine Auserwählte sind nicht mehr zusammen – welch ein Wunder."

Instagram / dee_jaxon David Jackson und Lisa Mieschke, Bachelor-Paar

RTL Lisa Mieschke und David Jackson bei "Der Bachelor" 2023

Instagram / dee_jaxon David Jackson und Lisa Mieschke im Mai 2023

