Kein Führerschein: Laura kutschiert Pietro Lombardi rum!

Laura Maria Rypa (27) fährt ihren Pietro (30) überallhin! Bei der Influencerin und dem Musiker läuft momentan eigentlich alles bestens. Im vergangenen Oktober war der DSDS-Juror vor seiner Liebsten auf die Knie gefallen. Anfang dieses Jahres begrüßten die beiden dann außerdem ihren ersten gemeinsamen Sohn Leano Romeo auf der Welt und schweben seither im Babyglück. Doch ein Problem gibt es aktuell: Pietro musste seinen Führerschein abgeben – doch auf seine Laura ist Verlass.

Dies gibt der Zweifachvater in seiner Instagram-Story preis. Er teilt ein Bild von der Rückbank eines Autos, darauf zu sehen ist, wie die 27-Jährige am Steuer sitzt. "Wie ihr wisst, habe ich leider für eine Zeit keinen Führerschein", beginnt Pie. Auf die genauen Gründe geht er nicht ein, aber ergänzt: "Wegen alten Geschichten, weil ich früher leider zu cool sein wollte, mit dem Autofahren." Besonders als Zweifachpapa sei diese Einschränkung nicht einfach. "Aber Laura fährt mich überallhin. Bin sehr dankbar, dass sie das alles mitmacht", schwärmt der 30-Jährige.

Ob Pietro zu seiner eigenen Hochzeit wieder selber fahren kann? Wahrscheinlich schon! Immerhin verriet seine zukünftige Braut zuletzt, dass die beiden damit so oder so noch warten wollen: "Wir haben gesagt, dass wir uns noch etwas Zeit damit lassen. Dieses Jahr heiratet mein Bruder und ich will auch, dass Leano alles irgendwie richtig miterleben kann."

