Packt Britney Spears über Liebelei mit Colin Farrell aus?

Sie will die Gerüchte klarstellen! Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass Britney Spears (41) bald eine Autobiografie auf den Markt bringen wird. Unter anderem soll die Popsängerin darin über die Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (70) auspacken. Aber nicht nur das scheint in dem Buch thematisiert zu werden: Britney wird wohl auch über ihre Romanze mit dem irischen Schauspieler Colin Farrell (46) berichten!

Die 41-Jährige und der Filmstar hatten 2003 eine kurze Affäre. Angeblich habe Colin der "Toxic"-Interpretin danach einen Autosticker geschickt, wo "Hupe, wenn du mit Colin Farrell geschlafen hast" draufstand. Wie ein Insider nun gegenüber The Sun verrät, wolle Britney in ihren Memoiren darüber sprechen. "Sie möchte ihre Zeit mit Colin unbedingt zu Papier bringen und aus ihrer Sicht darstellen. Sie will schon seit Langem die Dinge richtigstellen", erklärt der Promi-Kenner und fügt hinzu: "Sie war schockiert darüber, dass er alles wie einen Scherz behandelt hat. Und als der Autoaufkleber auftauchte, war sie zutiefst verärgert und auch wütend."

Eigentlich sollte die Autobiografie der Musikerin auch schon seit Februar erhältlich sein, der Starttermin verzögert sich aber. Wie ein Insider dem Magazin berichtet, hätten sich zwei unbekannte Hollywood-Größen bei Britneys Verlag über das Buch beschwert: "Britney ist in ihren Memoiren brutalst ehrlich – Viele A-Promis da draußen sind deswegen sehr nervös. Sie haben davor Angst, was Britney geschrieben hat."

