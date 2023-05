Serkan Yavuz emotional: Töchterchen Nova wächst so schnell

Für Serkan Yavuz (30) vergeht die Zeit zu schnell. Mit seiner Partnerin Samira Klampfl (29) hat der Realitystar eine kleine Tochter. Nova Skye Sya erblickte im Frühjahr 2022 das Licht der Welt. Und das Mädchen ist Papas ganzer Stolz. Regelmäßig teilt er die süßen Momente mit seiner Tochter. Doch nun wird der Influencer ganz wehmütig: Für Serkan wird Nova offenbar viel zu schnell groß.

In seiner Instagram-Story zeigt Serkan, wie er und Nova den Morgen verbringen. Zusammen sitzen die beiden im Kinderzimmer und hören ein Kinderlied, dass der stolze Papa begeistert mitsingt. Und während Nova im Bällebad beschäftigt ist, wird dem Netz-Star etwas bewusst: "Wie die Zeit verfliegt..." Obwohl Nova erst knapp ein Jahr alt ist, hat sie wohl schon eine große Entwicklung durchgemacht. Und Serkan wird hier offenbar bewusst, wie schnell sein Mädchen groß wird.

Die Beziehung zu seiner Kleinen scheint bei Serkan eine ganz besondere zu sein: In seiner Vaterrolle geht er richtig auf. "Ich liebe das Papasein so unfassbar sehr. Ich spüre es in meinem ganzen Körper, von Kopf bis Fuß, in jeder Zelle, die unbeschreibliche Liebe zu meiner Tochter", erzählt der 30-Jährige seinen Fans im Netz. Er wolle sie am liebsten vor allem Schmerz beschützen.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz Tochter Nova im Mai 2023

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Töchterchen Nova, 2023

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz mit ihrer Tochter Nova Skye Sya

