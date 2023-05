So süß ist GNTM-Ninas Liebesgeschichte mit ihrem Verlobten!

Nina Kablitz musste Germany's next Topmodel 2023 als Elfplatzierte verlassen. Privat hat sie aber allen Grund zur Freude: Schon seit drei Jahren und sieben Monaten ist die 22-Jährige mit ihrem Verlobten Marvin zusammen. Im Interview mit Promiflash plaudert Nina über ihre Lovestory: "Wir haben uns tatsächlich im Club kennengelernt beim Feiern." Im vergangenen Jahr stellte ihr Freund ihr die Frage aller Fragen – an Weihnachten. "Er hat mich ins Wohnzimmer geholt und war natürlich total zittrig, total am Stottern. Er hatte einen richtigen Kloß im Hals, das war so süß", schwärmt das Nachwuchsmodel.

