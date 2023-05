"Enttäuscht": So ging es Nina Kablitz nach ihrem GNTM-Exit!

Sie musste die Show als Elfte verlassen! In der 13. Folge von Germany's next Topmodel bekamen die Nachwuchsmodels Besuch von ihren Liebsten in Los Angeles – darunter auch der Verlobte von Nina Kablitz. Beim dieswöchigen Luxus-Shooting konnte die Kandidatin jedoch nicht abliefern und bekam daraufhin kein Foto von Modelmama Heidi Klum (49). Promiflash hat nun nachgehakt: Wie ging es Nina nach ihrem Exit bei GNTM?

Im exklusiven Gespräch mit Promiflash verrät die Elfplatzierte: "Ich war natürlich unfassbar enttäuscht, weil man so kurz vor der Top Ten war. Aber ich wusste, dass es für mich knapp sein wird." Nina hatte beim Fotoshooting überhaupt kein gutes Gefühl. Als sie erfuhr, wie das Shooting für die anderen Mädels lief, hatte sie schon so eine Vorahnung. "Ich war dann aber trotzdem glücklich, dass ich zusammen mit meinem Verlobten nach Hause fliegen konnte und wir endlich wieder Zeit zusammen verbringen konnten", erklärt die Teilnehmerin erleichtert im Interview.

Als Ninas Rauswurf fix wurde, war ihr Liebster Marvin direkt für die 22-Jährige da und munterte sie liebevoll auf. Dennoch steht für Nina fest: Sie will in Zukunft hauptberuflich modeln. "Durch GNTM habe ich gemerkt – das ist das, was ich machen möchte. Das kann ich mir wirklich bis an mein Lebensende vorstellen. Es ist mein Traum und ich werde dafür 100 Prozent geben", macht das Nachwuchsmodel deutlich.

ProSieben/Sven Doornkaat Nina Kablitz in der 13. GNTM-Folge

Instagram / marvin.snws Nina Kablitz und ihr Freund Marvin im März 2020

ProSieben/Sven Doornkaat Nina beim Kilian-Kerner-Casting

