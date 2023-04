Angelina und Basti Pannek haben jetzt einen Wohnsitz weniger

Angelina (31) und Sebastian Pannek (36) sind jetzt "nur" noch an zwei Orten wohnhaft! Die Influencerin und der einstige Bachelor sind seit 2019 ein Paar und seit 2020 verheiratet. Da Angelina in Berlin geboren und aufgewachsen ist und Sebastian lange in Dortmund gelebt hat, hatten sie sich an beiden Orten ein gemeinsames Liebesnest eingerichtet. Vor rund zwei Jahren legten sie sich außerdem ein Ferienhaus auf Mallorca zu. Von einem ihrer drei Wohnsitze haben sich Angelina und Sebastian inzwischen aber wieder verabschiedet.

"Dortmund, Berlin, Mallorca – das waren zu viele Orte", erklärte Angelina in ihrer Instagram-Story. Ein Zuhause musste weichen: "Wir haben deswegen Dortmund verlassen." Warum es keiner der anderen Orte geworden ist, ließ sie offen. Auf Mallorca hält sie zumindest nicht der Ballermann: "Davon sind wir weit weg." Es ist jedoch die Immobilie, die das Paar bisher am kürzesten bewohnt.

Anfangs hatte sich Angelina in ihrem Ferienhaus in Spanien nicht wohlgefühlt: "Leeres Haus, viel Arbeit und einfach fremd. Jetzt geht es langsam." Darüber hinaus betonte die einstige Dschungelcamp-Kandidatin, dass eine Auswanderung für sie nicht infrage komme – womöglich der Grund, warum die zweifachen Eltern an einem Wohnort in Deutschland festhalten.

Sebastian und Angelina Pannek, Reality-TV-Stars

Angelina Pannek im April 2023

Sebastian und Angelina Pannek im März 2021

