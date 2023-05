Adriano ehrlich: Mit Klaudia Giez funkte es nicht direkt!

Es war wohl keine Liebe auf den ersten Blick! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Klaudia Giez (26) lernte ihren Schatz Adriano Salvaggio im Rahmen des Formats "Skate Fever" kennen. Die beiden sind nun schon seit einiger Zeit ein Pärchen und präsentieren ihren Followern auf Social Media ihr Glück. Gegenüber Promiflash verrät der Liebste des GNTM-Sternchens jedoch, dass er wohl tatsächlich nicht von Anfang an verliebt in sie war. Der ehemalige Love Island-Kandidat erklärt: "Ich habe sie kennengelernt und [erst] dann fand ich sie richtig interessant. Das ist mit dem Kennenlernen gekommen."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de