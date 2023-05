Deshalb will Emily Ratajkowski in Zukunft anders daten!

Sie will alte Verhaltensmuster durchbrechen! Seitdem sich das Model Emily Ratajkowski (31) im September 2022 von ihrem Ehemann Sebastian Bear-McClard (36) getrennt hatte, genießt es sein Dating-Leben in vollen Zügen. Nun erklärte die Beauty, warum sie sich aber nicht gleich in die nächste feste Beziehung stürzen wolle: Es geht für Emily längst nicht mehr darum, einfach nur einen Freund zu haben!

Im Gespräch mit dem Modemagazin HommeGirls sprach Emily ganz offen über ihr Dating-Leben und ihre Zukunftsvorstellungen. Seit seiner Trennung hat das Model viel dazugelernt und ist stolz darauf, alte Verhaltensmuster endlich durchbrechen zu können: "Eine jüngere Version von mir hätte sich wahrscheinlich mit einem mittelmäßigen Kerl zufriedengegeben, nur um einen Freund zu haben. Ich bin froh, dass diese Ära hinter mir liegt."

Die Mutter eines Sohnes möchte sich daher nicht in die nächste feste Beziehung stürzen, sondern sich stattdessen weiter ausprobieren. In den vergangenen Monaten wurde die gebürtige Londonerin unter anderem mit Comedian Pete Davidson (29) sowie dem Sänger Harry Styles (29) in Verbindung gebracht. Außerdem hatte sie sich als bisexuell geoutet und den Wunsch geäußert, eine Frau zu daten.

Birdie Thompson / SIPA PRESS / ActionPress Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski, 2018

Getty Images Emily Ratajkowski bei der Premiere von "Uncut Gems"

Getty Images Emily Ratajkowski bei der Vanity Fair Oscar Party 2019

