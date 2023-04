Emily Ratajkowski äußert sich zur Turtelei mit Harry Styles!

Sie äußert sich ehrlich! Vor wenigen Wochen waren Bilder aufgetaucht, welche die Fans von Harry Styles (29) und Emily Ratajkowski (31) nicht schlecht staunen ließen. Die Schnappschüsse zeigen den Sänger und das Model knutschend in Tokio vor einem Auto stehen. Bisher hielten sich die beiden in Bezug auf die Knutscherei mit Kommentaren noch eher zurück, doch das ändert sich wohl jetzt: Emily äußert sich indirekt zur Turtelei mit Harry!

Im Talk mit Vogue España meint die Runway-Queen: "Es ist so skurril, wenn man bestimmte Erfahrungen macht und wenn dann die ganze Welt davon weiß und alles kommentiert." Die 31-Jährige sei derzeit das erste Mal seit Langem wieder in einer Dating-Phase und das fühle sich seltsam für sie an. Das käme für Emily jedoch nicht überraschend und sei für die Brünette ohnehin "nur eine kurze Phase" in ihrem Leben.

In Bezug auf Gerüchte, die besagen, dass die Laufstegschönheit von Harrys Ex Olivia Wilde (39) konfrontiert worden sei, erklärt sie: "Das ist halt einfach alles wie es ist. Es ist einfach ein unglückliches Thema." Es scheint so, als würde sich Emily generell mit exakten Aussagen über ihren Flirt zurückhalten, denn Harrys Fans sind wohl ohnehin nicht gut auf sie zu sprechen. So meinte ein Anhänger des Sängers vor Kurzem: "Harry verdient etwas Besseres, du bist einfach nur durch."

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

Getty Images Emily Ratajkowski im Jahr 2022

Getty Images Harry Styles bei den Brit Awards 2020

