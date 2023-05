Frischer Teint: Diese Produkte hat Miranda Kerr immer dabei!

Sie packt ihre Tasche und Tipps aus! Miranda Kerr (40) ist eines der bekanntesten Models weltweit. Auch für das beliebte Unterwäsche-Label Victoria's Secret lief sie jahrelang über den Catwalk. Doch nicht nur auf dem Laufsteg strahlte die Beauty immer – auch auf Events bezaubert sie die Fans mit ihren makellosen Looks. Wie sie ihren strahlenden Teint beibehält, verrät Miranda jetzt im Detail!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Beauty ein Video, in dem sie ihre große Tasche von Louis Vuitton öffnet und zeigt, was so drin ist. Offenbar hat Miranda immer eine feuchtigkeitsspendende Creme, ein Körper-Peeling, ein minziges Bodyspray, eine Gesichtsmaske und ein Gua-Sha-Stein dabei. Ob sie das auch wirklich alles unterwegs benutzt?

Da es sich um Produkte ihrer eigenen Marke Kora Organics handelt, dürfte die Präsentation wohl eher Werbung sein. Doch in dem Video verrät Miranda noch ein anderes süßes Detail: Die Verlobte ihres Ex-Mannes, Katy Perry (38), liebe ihre Creme. Dass die zwei Frauen sich gut verstehen, ist schon längst kein Geheimnis mehr.

Getty Images Miranda Kerr, Model

Getty Images Model Miranda Kerr auf der "Baby2Baby"-Gala 2022

Getty Images Katy Perry und Miranda Kerr im Januar 2023

