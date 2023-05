Stolze Oma: Michelle Hunziker teilt Foto mit Enkel Cesare

Michelle Hunziker (46) liebt ihre neue Rolle als Großmutter! 1996 hatte die Moderatorin ihren Ex-Mann Eros Ramazzotti (59) kennengelernt und im selben Jahr die gemeinsame Tochter Aurora Ramazzotti (26) auf die Welt gebracht. Inzwischen gründete die 26-Jährige ihre eigene Familie: Im März wurden sie und ihr Partner Goffredo Cerza zum ersten Mal Eltern. Die frisch gebackene Oma ist seither total vernarrt in den kleinen Cesare. Nun teilt Michelle ein niedliches Foto mit ihrem Enkel!

Auf Instagram zeigt sie sich zusammen mit Cesare und schreibt: "Ihr habt ein Meisterwerk gemacht … liebe euch." Sie schmiegt das Baby an sich, während sie eine Hand auf seinen Kopf legt und verträumt in die Ferne schaut. Der Kleine trägt eine graue Strickhose und einen gestreiften Pullover. Michelle kombinierte ein bunt gemustertes Halstuch mit einer weißen Weste.

Die 46-Jährige will wohl so viel Zeit wie möglich mit ihrem Enkel verbringen, denn auch in ihrem Haus gibt es ein Zimmer für das jüngste Familienmitglied. Das verkündete sie ihren Fans vergangenen Monat im Netz und zeigte, dass sie mit einer Krippe, einem Wickeltisch und Babykleidung ausgerüstet ist.

Machete / MEGA Aurora Ramazzotti mit ihrem Sohn Cesare in Mailand im Mai 2023

MEGA Michelle Hunziker mit Eros und Aurora Ramazzotti

Instagram / therealhunzigram Aurora Ramazzotti mit ihrer Mama Michelle Hunziker

