"Biggest Loser"-Star Mareike Schneider verrät Fitness-Hacks

Das sind ihre Tricks! Mareike Schneider wurde als Trainerin bei The Biggest Loser bekannt. So einigen Kandidaten half sie in der Sendung zu ihrem Traumgewicht und einem fitten Lifestyle. Nach ihrem Show-Aus verabschiedete sie sich aber nicht von ihrer Sportkarriere: Mittlerweile ist die 36-Jährige als Fitness-Coach und Influencerin aktiv. Im Interview mit Promiflash gibt Mareike nun ihre besten Sport-Tipps preis!

"Im Grunde ist es immer eine Kombination aus Bewegung, Ernährung und Mindset", erklärt die Sportlerin im Gespräch mit Promiflash. Ihre Tricks seien nicht außergewöhnlich: "Trink ausreichend Wasser, bringe Bewegung in dein Leben, iss ausgewogen und möglichst naturbelassen und setz dich nicht falsch unter Druck." Außerdem solle man sich zum Essen Zeit nehmen: "Iss bewusst und verschlinge dein Essen nicht, das tut nebenbei auch der Verdauung gut und die ist gerade beim Körperformen auch nicht außer Acht zu lassen."

Um auch vor dem Sommer noch fit zu werden, sei es vor allem wichtig direkt anzufangen: "Starte jetzt, nicht morgen, nicht nächsten Montag und nicht nach Tag X. Es kommt immer irgendein Event oder Geburtstag dazwischen. Der beste Zeitpunkt ist jetzt", betont sie und fügt hinzu: "Viele steigern sich in eine 'Ganz-oder-Garnicht-Mentalität' rein, davon halte ich nichts, da es nicht nachhaltig ist. Bewusstsein und Fokus sind entscheidend darüber, ob du wirklich langfristig etwas verändern kannst oder nicht."

Instagram / mareike_s Mareike Schneider im April 2023

Instagram / mareikespaleck Mareike Spaleck, Fitnesstrainerin

Instagram / mareike_s Mareike Schneider, Fitness-Influencerin

