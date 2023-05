Demi Moore strahlt auf Pic mit ihrer Enkeltochter Louetta!

Demi Moore (60) liebt ihre Enkelin wohl sehr. Ende April kam das erste Enkelkind der Schauspielerin auf die Welt. Ihre Tochter Rumer Willis (34) und deren Partner Derek Richard Thomas begrüßten ein kleines Mädchen auf der Welt, das auf den Namen Louetta hört. Die frisch gebackene Oma ist schon jetzt mächtig stolz auf die Kleine: Demi posiert zusammen mit Baby Louetta und strahlt dabei über das ganze Gesicht.

Bei Instagram postet Demi anlässlich des Muttertages ein erstes Bild von sich und ihrer kleinen Enkeltochter. Während der Wonneproppen an Omas Schulter schlummert, schenkt die 60-Jährige der Kamera ein breites Grinsen. "Der Kreislauf des Lebens", schreibt sie dazu. In den Kommentaren freuen sich die Fans aber nicht nur über den süßen Schnappschuss. Sie bewundern vor allem die zeitlose Schönheit der Ex von Bruce Willis (68). Dass sie dazu noch ein Foto teilte, auf dem sie ihre Tochter Rumer bei der Geburt unterstützte, begeistert die User dann fast noch mehr.

Schon vor der Geburt hatte Demi ihrer Tochter mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Ein Insider hatte gegenüber Us Weekly ausgeplaudert: "Sie kann es kaum erwarten, Großmutter zu werden und hilft Rumer in vielerlei Hinsicht bei den Vorbereitungen." Unter anderem habe sie der werdenden Mama beim Kinderzimmer und bei den Babynamen geholfen. Außerdem habe sie Rumer von ihren eigenen Geburten erzählt.

Instagram / demimoore Demi Moore und Rumer Willis im August 2020

Getty Images Demi Moore, Schauspielerin

Getty Images Rumer Willis und Demi Moore bei einer Oscar-Party 2020

