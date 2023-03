So hilft Demi Moore ihrer schwangeren Tochter Rumer Willis

Sie unterstützt sie schon jetzt! Rumer Willis (34) überraschte ihre Fans im Dezember 2022 mit Babynews: Die Tochter der Schauspieler Bruce Willis (67) und Demi Moore (60) erwartet ihr erstes Kind. Seitdem gab es bereits einige niedliche Babybauch-Updates. Ein Insider plauderte aus, dass die "The House Bunny"-Darstellerin schon immer Mutter werden wollte. Sie sei voller Vorfreude – die Großmutter in spe aber offenbar auch: Demi hilft Rumer bereits, wo sie kann!

"Sie kann es kaum erwarten, Großmutter zu werden und hilft Rumer in vielerlei Hinsicht bei den Vorbereitungen. Bei der Planung des Kinderzimmers, beim Brainstorming über Babynamen, beim Kauf von Büchern über das, was sie erwartet", erzählte nun ein weiterer Insider gegenüber Us Weekly. Demi soll Rumer auch in Sachen Vitaminen beraten und von ihren eigenen Entbindungen erzählen.

Auch wenn für die werdende Mutter derzeit alles total aufregend sein dürfte, macht sie zugleich keine einfache Zeit durch. Rumer und ihre Familie machten vergangenes Jahr öffentlich, dass Bruce an Aphasie leidet. Vor wenigen Wochen dann die nächste Diagnose: Der Actionheld hat Demenz.

Anzeige

Getty Images Rumer Willis und Demi Moore, Februar 2020

Anzeige

Getty Images Bruce Willis, Rumer Willis und Demi Moore, März 2011

Anzeige

Getty Images Rumer Willis und Demi Moore, 2020

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Demi ihrer Tochter so viel Unterstützung bietet? Ja, das ist doch normal! Nee, das überrascht mich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de