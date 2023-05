Nasen- und Kinnkorrektur: Tanja Makarić war beim Beauty-Doc

Tanja Makarić (26) hat etwas nachhelfen lassen! Die Freundin von Julian Claßen (30) zeigte sich in der Vergangenheit gelegentlich mit starken Beauty-Filtern – deshalb vermuteten ein paar Follower der Influencerin, dass sie womöglich auch auf anderweitige Hilfsmittel in Form von Beauty-Eingriffen zurückgreift. Die Brünette betonte aber, dass sie an sich nichts hat machen lassen. Nun hat Tanja ihre Meinung wohl geändert und hat sich die Nase und das Kinn unterspritzen lassen!

Auf dem TikTok-Account des Kosmetikstudios Aesthetify wurde ein Video veröffentlicht, in dem Tanjas Behandlung zu sehen ist. Offenbar wurde ihr Hyaluron in die Nase und ins Kinn injiziert. "Die haben das bei mir richtig gut hinbekommen", freut sich die ehemalige Profischwimmerin und ergänzt: "Es sieht total natürlich aus... Haben die schon echt gut gemacht."

Die Reaktionen auf das Ergebnis von Tanjas Unterspritzung fielen überwiegend positiv aus. "[...] Hat sie null nötig, aber trotzdem sehr schön geworden" oder "Mega Ergebnis", schrieben beispielsweise einige User in die Kommentarspalte des Beitrags.

