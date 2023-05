Wieder fit: Elton Johns Konzerte in Köln sollen stattfinden

Elton John (76) ist wieder fit! Der Musiker hat schon seit einigen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. In den letzten Monaten schien es wieder bergauf zu gehen, sodass es möglich war, ein letztes Mal um die Welt zu touren. Doch im Rahmen der gerade stattfindenden Tour musste der "Rocket Man"-Interpret sein Konzert in Mannheim aus gesundheitlichen Gründen absagen. Jetzt scheint er wieder fit zu sein, denn: Eltons Konzerte in Köln sollen stattfinden!

Das erklärte eine Sprecherin des Konzertveranstalters Dirk Becker Entertainment jetzt. Die drei geplanten Konzerte am 16., 18. und 19. Mai werden wie geplant in der Lanxess Arena stattfinden. Eltons Fans können also aufatmen und sich auf die zweieinhalbstündige Show des "Don't Go Breaking My Heart"-Sängers freuen.

Vor wenigen Tagen wurden die unerfreulichen Nachrichten in einer Pressemitteilung kommuniziert. "Elton berichtete, dass er sich unwohl fühlte, nachdem er gestern Abend von der Bühne kam, und es wurde inzwischen bestätigt, dass er sich ein virales Syndrom zugezogen hat", hieß es in dem Schreiben. Er sei sehr unglücklich darüber gewesen, seine Fans auf diese Weise im Stich zu lassen.

Anzeige

Getty Images Elton John, März 2023

Anzeige

Getty Images Elton John, Sänger

Anzeige

Getty Images Elton John, September 2022

Anzeige

Glaubt ihr, Elton wird sich zu dem Thema noch persönlich melden? Ja, ich denke schon! Nee, ich glaube eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de