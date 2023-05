"Avatar – The Way of Water" kann ab Juni gestreamt werden!

Kinofeeling für zu Hause! Die Fortsetzung des ersten Teils "Avatar – Aufbruch nach Pandora" kam im Dezember 2022 in die Kinos und begeisterte bereits in den ersten Wochen die Fans auf der ganzen Welt. Der Blockbuster unter der Regie James Camerons (68) steht aktuell auf Platz fünf der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Schon im Juni wird "Avatar – The Way of Water" seine Premiere auf den Streaming-Portalen feiern!

Wie Just Jared berichtet, wird das Sci-Fi-Epos ab dem 7. Juni auf Disney+ und Max zu sehen sein. Außerdem soll der Oscargewinner von Bonusmaterial mit den Filmemachern, der Besetzung und der Crew begleitet werden. Auch bei anderen digitalen Händlern, darunter Apple TV, Prime Video, Vudu und Google Play, soll "Avatar – The Way of Water" erhältlich sein.

Der dritte Film in Camerons Avatar-Franchise soll am 20. Dezember 2024 in die Kinos kommen. In diesem Film soll sich alles um das Element Feuer drehen, wie James Cameron bereits verraten hatte. Darauf sollen mindestens zwei weitere Avatar-Teile folgen.

Action Press / SIPA PRESS Sam Worthington in "Avatar: The Way of Water"

ActionPress James Cameron, Regisseur von Avatar

Landmark Media Press and Picture Filmausschnitt von "Avatar: The Way Of Water"

