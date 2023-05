Deshalb soll Miley Cyrus weiterhin sauer auf ihren Dad sein!

Der Haussegen hängt wohl noch immer schief! Nachdem die Eltern von Popstar Miley Cyrus (30) im letzten Jahr die Scheidung eingereicht haben, macht Familie Cyrus mit Negativschlagzeilen von sich reden. Die Familien-Fehde wird durch die Verlobung von Mama Tish (56) und Schauspieler Dominic Purcell (53) nun offenbar erneut angestachelt. Angeblich soll Billy Ray (61) die neue Beziehung seiner Ex-Frau schlechtmachen, was Miley gar nicht gefällt. Ein Insider behauptet daher: Miley soll noch immer sauer auf ihren Vater sein!

Wie RadarOnline berichtet, herrscht noch immer eisige Stimmung innerhalb der Familie. Der Country-Musiker soll die fünffache Mutter seit ihrer Verlobung überall schlechtreden, was ihm vor allem von seiner berühmtesten Tochter Miley übel genommen wird. Dem Insider zufolge sei Billy allerdings nicht der Einzige, der schießen würde, denn auch Tish ließe kein gutes Haar an ihrem Ex-Mann: "Es hat die Familie zerrüttet, aber anstatt zu versuchen, Frieden zu schließen und die Dinge zu heilen, fahren Billy und Tish damit fort, sich gegenseitig zu dissen, was zu Chaos in der Familie führt."

Dass Miley sich im Familienzoff eher mit ihrer Mutter solidarisch zeigt, war bereits vor Monaten bekannt geworden. Nur ein halbes Jahr nach der Scheidung hatte sich Billy Ray mit der deutlich jüngeren Firerose verlobt, was ihm seine Tochter damals sehr übel genommen hatte. Zu den neuesten Gerüchten hat sich bislang übrigens keines der Familienmitglieder geäußert.

Anzeige

Instagram / tishcyrus Tish Cyrus und ihr Partner Dominic Purcell

Anzeige

Getty Images Sängerin Miley Cyrus mit ihren Eltern Tish und Billy Ray

Anzeige

Instagram / firerose Firerose und Billy Ray Cyrus

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de