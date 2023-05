Erfolglose Sprachtherapie: Eminem heilt Ed Sheerans Stottern

Ed Sheeran (32) ist einer der erfolgreichsten Sänger der aktuellen Zeit. Mit seiner Musik eroberte der Musiker die Herzen seiner Fans im Sturm – doch das war nicht immer so! In seiner Kindheit hatte er es in der Schule alles andere als leicht. Aufgrund seines Stotterns und seiner Brille sei er vom ersten Tag an gehänselt worden. Doch irgendwann war Schluss mit Eds Stottern – und dabei half ihm die Musik von Eminem (50)!

"Ich habe alle möglichen Arten von Sprachtherapie gemacht", berichtet der Sänger in der "The Howard Stern Show". Den gewünschten Erfolg brachte allerdings erst ein ganz besonderes Geschenk, berichtet Ed: "Als ich neun war, kaufte mir mein Onkel die Marshall Mathers LP. […] Indem ich diese Platte lernte und immer wieder rappte, konnte ich mein Stottern überwinden." Inzwischen kennen sich die beiden sogar ziemlich gut, plaudert der Rotschopf aus: "Ich kenne ihn jetzt seit sechs Jahren und wir haben drei Songs zusammen gemacht, ich habe zweimal mit ihm auf der Bühne gespielt."

Die Sprachstörung hatte Ed nach einer Laserbehandlung im Gesicht entwickelt. Ihm war ein Muttermal neben dem Auge entfernt worden, doch die Ärzte hatten vergessen, sein Gesicht zu betäuben. Das Stottern entwickelte der "Thinking Out Loud"-Interpret als Folge der großen Schmerzen, die er während der Behandlung gespürt hatte.

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

Getty Images Ed Sheeran und Eminem, November 2022

Getty Images Ed Sheeran, Musiker

