Total fit: Davon ernährt Jessica Haller sich an einem Tag

Das isst Jessica Haller (32) am Tag! Die ehemalige Bachelorette begeistert ihre Community nicht nur mit ihren unterhaltsamen Tanz-Clips und ihrem inspirierenden Fashion-Content – die Influencerin teilt auch regelmäßig ihre Sport-Routine mit ihren Followern. Wenn die Beauty ihre Fitness-Challenges durchzieht, treibt sie nicht nur viel Sport, sondern achtet auch darauf, was sie zu sich nimmt. Nun gab Jessi einen Einblick in ihren Ernährungsplan!

Auf Instagram teilte die Sportskanone ein klassisches What-I-eat-in-a-day-Video. Zum Frühstück gibt es bei Jessi Skyr-Joghurt mit Obst, zum Mittagessen isst die Beauty Reis, Fleisch und Gemüse und abends gibt es wieder Fleisch mit Gemüse. Zwischendrin nimmt die 32-Jährige auch mal einen Shake, einen Riegel oder Mandeln als Snack zu sich. "Vor allem achte ich darauf, dass ich genug Eiweiß esse, um meine Muskulatur zu versorgen. Ganz wichtig für meinen Stoffwechsel ist mir mein Frühstück", schrieb sie dazu.

Viele Follower reagierten allerdings mit kritischen Kommentaren auf das Video. "Catcht mich leider so gar nicht. Wenn ich mir vorstelle, über Wochen nahezu täglich Reis, Brokkoli und Huhn zu essen, kriege ich die Krise" oder "Das war definitiv zu wenig!", schrieben die Nutzer beispielsweise unter den Beitrag.

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im Oktober 2022

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, Influencerin

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im August 2022

